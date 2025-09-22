قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد حسن: بن رمضان وبن شرقي جاهزان للقاء حرس الحدود
بتوجيهات الرئيس السيسي.. اللجنة المصرية تنقذ الطفل الفلسطيني جدوع وشقيقه
بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد الجولة الثامنة بالدوري والقناة الناقلة
أمطار غزيرة وعواصف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخريف
حجر الزاوية للسلام المستدام.. أستاذ قانون دولي يوضح الهدف من اعتراف الدول بفلسطين
شاهد.. ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك في حفل وداع جماهيري مثير
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
رياضة

ريال مدريد يواصل مقاطعة حفل الكرة الذهبية للعام الثاني على التوالي

رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز
رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز
إسراء أشرف

ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" أن نادي ريال مدريد يتجه لمقاطعة حفل الكرة الذهبية لعام 2025، ليكون العام الثاني على التوالي الذي يغيب فيه النادي عن الحدث الكروي الأبرز، بعد الأزمة التي نشبت العام الماضي، وقالت: "القرار إتخذ، ريال مدريد لن يحضر حفل الكرة الذهبية الليلة. فلورنتينو بيريز أبلغ المسؤولين بمقاطعة الحفل.".

وكان ريال مدريد قد قاطع النسخة الماضية اعتراضًا على ما اعتبره النادي تمييزًا عنصريًا في حق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعدما ذهبت الجائزة إلى الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي على حسابه.

وكشفت الصحيفة أن الأزمة تعود إلى قرار شخصي من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي اختار حينها عدم حضور الحفل، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة النادي.

وقال أحد المسؤولين: "إعتقد الكثيرون في النادي، وربما الأغلبية، أنه كان قرارًا سيئًا، لا سيما توقيته وطريقة الإعلان عنه، وقد تسبب في الكثير من الإحباط".

وبغياب ريال مدريد عن نسخة هذا العام أيضًا، تتواصل حالة التوتر بين النادي الملكي والمنظمين، واستمرار الأزمة المرتبطة بالجائزة الأكثر شهرة في عالم كرة القدم.

