تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات
العلاقات المصرية الصينية.. شراكة استراتيجية راسخة تعزز التنمية والاستقرار
تستحق الأفضل دائماً.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح
رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
قبل حفل الكرة الذهبية.. الاتحاد المصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح
خروج مستشفى الرنتيسي بغزة من الخدمة.. الاحتلال يتعمد ضرب الخدمات الصحية
رياضة

قبل حفل الكرة الذهبية.. الاتحاد المصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح

محمد صلاح
سارة عبد الله

شاركت الصفحة الرسمية لإتحاد الكرة المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للاعب محمد صلاح  نجم منتخبنا الوطني وليفربول الانجليزي.

ووجه اتحاد الكرة رسالة دعم لمحمد صلاح، وعلق على الصورة: “تستحق الأفضل دائمًا، كل الدعم لقائد منتخبنا”.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تكشف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 لأفضل لاعب في العالم، خلال الحفل المرتقب الذي يقام على مسرح "دو شاتليه".

موعد حفل الكرة الذهبية 2025

تنطلق فعاليات النسخة الـ69 من الحفل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء احتفالية خاصة، على أن تُبث مباشرة عبر قناة beIN Sports NEWS HD.

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025

1. محمد صلاح (ليفربول)

2. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

3. جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان – مانشستر سيتي)

4. جود بيلينجهام (ريال مدريد)

5. ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

6. دينزل دومفريس (إنتر ميلان)

7. سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)

8. إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

9. فيكتور جيوكيريس (سبورتينج لشبونة – آرسنال)

10. أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

11. هاري كين (بايرن ميونخ)

12. خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي – باريس سان جيرمان)

13. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

14. أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

15. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

16. سكوت ماكتوميناي (نابولي)

17. كيليان مبابي (ريال مدريد)

18. نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

19. جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

20. بيدري (برشلونة)

21. كول بالمر (تشيلسي)

22. مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ)

23. رافينيا (برشلونة)

24. ديكلان رايس (آرسنال)

25. فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

26. فيرجيل فان دايك (ليفربول)

27. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

28. فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن – ليفربول)

29. فيتينيا (باريس سان جيرمان)

30. لامين يامال (برشلونة)

يذكر أن النسخة الأخيرة من الجائزة توج بها الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي، متفوقًا على البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

إتحاد الكرة المصري محمد صلاح ليفربول الكرة الذهبية

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

يانج وانج

سيارة صينية تحطم الرقم القياسي لـ بوجاتي بلقب الأسرع في العالم

خطوات سهلة لحماية زجاج السيارة من التلف

خطوات سهلة لحماية زجاج السيارة من التلف؟

المحول الحفاز قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك

قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك.. قيمتها تفوق الذهب

بالصور

رفضا للإبادة.. الإيطاليون يخرجون في المطر من أجل فلسطين |شاهد

مظاهرات إيطاليا لأجل غزة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

