شكوك حول لحاق محمد شحاتة بمباراة القمة أمام الأهلي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن وجود شكوك حول لحاق محمد شحاتة لاعب الوسط بمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن الإصابة التي يعاني منها اللاعب في العضلة الخلفية تحتاج لمزيد من الوقت للتأهيل، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويرفض الجهاز الفني فكرة المجازفة باللاعب قبل تماثله للشفاء من الإصابة بنسبة 100%.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.