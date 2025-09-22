بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تكشف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 لأفضل لاعب في العالم، خلال الحفل المرتقب الذي يقام على مسرح "دو شاتليه".

موعد حفل الكرة الذهبية 2025

تنطلق فعاليات النسخة الـ69 من الحفل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء احتفالية خاصة، على أن تُبث مباشرة عبر قناة beIN Sports NEWS HD.

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025

1. محمد صلاح (ليفربول)



2. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)



3. جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان – مانشستر سيتي)



4. جود بيلينجهام (ريال مدريد)



5. ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)



6. دينزل دومفريس (إنتر ميلان)



7. سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)



8. إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)



9. فيكتور جيوكيريس (سبورتينج لشبونة – آرسنال)



10. أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)



11. هاري كين (بايرن ميونخ)



12. خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي – باريس سان جيرمان)



13. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)



14. أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)



15. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)



16. سكوت ماكتوميناي (نابولي)



17. كيليان مبابي (ريال مدريد)



18. نونو مينديز (باريس سان جيرمان)



19. جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)



20. بيدري (برشلونة)



21. كول بالمر (تشيلسي)



22. مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ)



23. رافينيا (برشلونة)



24. ديكلان رايس (آرسنال)



25. فابيان رويز (باريس سان جيرمان)



26. فيرجيل فان دايك (ليفربول)



27. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)



28. فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن – ليفربول)



29. فيتينيا (باريس سان جيرمان)



30. لامين يامال (برشلونة)

يذكر أن النسخة الأخيرة من الجائزة توج بها الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي، متفوقًا على البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.