مفاجأة.. احتمالية خسارة يامال جائزة الكرة الذهبية بسبب رونالدو

أكد تقرير صحفي، أن لامين يامال، نجم نادي برشلونة الإسباني، مهدد بخسارة جائزة الكرة الذهبية، بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب صحيفة “ليكيب”، فإنه أحد المعايير الجديدة للفوز لجائزة الكرة الذهبية هو سلوك اللاعب.

وأضافت أن يامال قد يتأثر بسبب موقفه في نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد البرتغال، الذي رفض فيه مصافحة كريستيانو رونالدو ولم ينتظر استلام خصومه للكأس.

موعد حفل الكرة الذهبية

ويقام حفل جائزة الكرة الذهبية 2025، اليوم الإثنين، في تمام التاسعة مساءً، على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية “باريس”.

وتُمنح الجائزة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأفضل لاعب في العالم.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في حصد الجائزة للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من أنه ليس الأوفر حظًا في التتويج بحسب التقارير الصحفية، حيث يتصدر الفرنسي عثمان ديمبلي السباق، بعدما قاد فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.