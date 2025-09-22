قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
رياضة

اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح قبل ساعات من حفل الكرة الذهبية

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

وجَّه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة دعم خاصة إلى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، قبل ساعات من انطلاق حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.


وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مسرح "دو شاتليه"، حيث تستعد مجلة "فرانس فوتبول" للكشف عن هوية الفائز بأهم جائزة فردية في كرة القدم العالمية.


ويتصدر محمد صلاح قائمة المرشحين البالغ عددهم 30 لاعبًا، بعد موسم استثنائي سجل خلاله 34 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع البطولات، كما تُوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفًا، إضافة إلى لقب أفضل صانع ألعاب بـ 18 تمريرة حاسمة.


الاتحاد المصري نشر عبر حساباته الرسمية صورة لصلاح مرفقة برسالة دعم جاء فيها: "تستحق الأفضل دائمًا.. كل الدعم لقائد منتخبنا".


القائمة النهائية للمرشحين تشهد حضور أسماء بارزة مثل لامين يامال ورافينها من برشلونة، إضافة إلى الثنائي عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي من باريس سان جيرمان، ما يعكس قوة المنافسة هذا العام.


جدير بالذكر أن صلاح سبق أن تواجد في القائمة النهائية للكرة الذهبية خمس مرات، وحقق أفضل مركز له بحلوله خامسًا في نسختي 2019 و2022، قبل أن يغيب عن القائمة في الموسم الماضي ليعود هذا العام منافسًا بقوة على إنجاز تاريخي جديد.

