القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال

دخلت إدارة الأهلي السعودي في اتصالات مكثفة مع عدد من القنوات الفضائية، من أجل ضمان إذاعة مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، عند التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وكشفت تقارير أن إدارة الأهلي أبدت استعدادها للتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتسريع الإجراءات الخاصة بحقوق النقل، بما يتيح للمشجعين متابعة اللقاء عبر شاشات التلفزيون، دون الاقتصار على البث الرقمي فقط.



وفيما يتعلق بحقوق البث، حصلت منصة "شاهد" على النقل الرقمي الحصري داخل المنطقة، بينما ستتولى خدمة "DAZN" والقناة الرسمية لـ "فيفا" عبر يوتيوب تغطية المباراة عالميًا.



على صعيد الأجواء الجماهيرية، وافق "فيفا" على العرض البصري "التيفو" الذي تقدم به النادي الأهلي ليزين مدرجات اللقاء، في الوقت الذي أعدت فيه رابطة المشجعين أهزوجة جديدة بعنوان "فخر الوطن" لدعم الفريق.



أما بيراميدز، فقد أكد مصطفى طنطاوي، مدير المركز الإعلامي للنادي، أن الإدارة خصصت نحو 1500 تذكرة لجماهيره، بما يعادل 5% من سعة الملعب، لضمان حضور أنصاره ومساندتهم في المواجهة.