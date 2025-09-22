قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات
العلاقات المصرية الصينية.. شراكة استراتيجية راسخة تعزز التنمية والاستقرار
تستحق الأفضل دائماً.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح
رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
قبل حفل الكرة الذهبية.. الاتحاد المصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح
خروج مستشفى الرنتيسي بغزة من الخدمة.. الاحتلال يتعمد ضرب الخدمات الصحية
القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال

حمزة شعيب

دخلت إدارة الأهلي السعودي في اتصالات مكثفة مع عدد من القنوات الفضائية، من أجل ضمان إذاعة مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، عند التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


وكشفت تقارير أن إدارة الأهلي أبدت استعدادها للتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتسريع الإجراءات الخاصة بحقوق النقل، بما يتيح للمشجعين متابعة اللقاء عبر شاشات التلفزيون، دون الاقتصار على البث الرقمي فقط.


وفيما يتعلق بحقوق البث، حصلت منصة "شاهد" على النقل الرقمي الحصري داخل المنطقة، بينما ستتولى خدمة "DAZN" والقناة الرسمية لـ "فيفا" عبر يوتيوب تغطية المباراة عالميًا.


على صعيد الأجواء الجماهيرية، وافق "فيفا" على العرض البصري "التيفو" الذي تقدم به النادي الأهلي ليزين مدرجات اللقاء، في الوقت الذي أعدت فيه رابطة المشجعين أهزوجة جديدة بعنوان "فخر الوطن" لدعم الفريق.


أما بيراميدز، فقد أكد مصطفى طنطاوي، مدير المركز الإعلامي للنادي، أن الإدارة خصصت نحو 1500 تذكرة لجماهيره، بما يعادل 5% من سعة الملعب، لضمان حضور أنصاره ومساندتهم في المواجهة.

