رسالة دعم من طارق السيد لـ محمد صلاح قبل إعلان الفائز بالكرة الذهبية

وجه طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة دعم إلى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي؛ مع اقتراب موعد إعلان الفاصاحب الكرة الذهبية

وكتب طارق السيد، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "أتمنى بإذن الله تكون ليك يا ملك.. يترى تتوقع فوز صلاح؟".

ويتصدر محمد صلاح قائمة المرشحين البالغ عددهم 30 لاعبًا، بعد موسم استثنائي سجل خلاله 34 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع البطولات.

كما تُوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفًا، إضافة إلى لقب أفضل صانع ألعاب بـ 18 تمريرة حاسمة.