قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل انطلاق حفل الكره الذهبيه ..سيف زاهر يوجه رسالة لـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
ميرنا محمود

وجَّه الإعلامي سيف زاهر  رسالة دعم  إلى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، قبل ساعات من انطلاق حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

و كتب سيف زاهر :تستحقها يا صلاح و تستحق الأفضل دايماً، كل الدعم .


وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مسرح "دو شاتليه"، حيث تستعد مجلة "فرانس فوتبول" للكشف عن هوية الفائز بأهم جائزة فردية في كرة القدم العالمية.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز  والأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتالالقناة الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال
شكوك حول لحاق محمد شحاتة بمباراة القمة أمام الأهليشكوك حول لحاق محمد شحاتة بمباراة القمة أمام الأهلي

ويتصدر محمد صلاح قائمة المرشحين البالغ عددهم 30 لاعبًا، بعد موسم استثنائي سجل خلاله 34 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع البطولات، كما تُوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفًا، إضافة إلى لقب أفضل صانع ألعاب بـ 18 تمريرة حاسمة.


الاتحاد المصري نشر عبر حساباته الرسمية صورة لصلاح مرفقة برسالة دعم جاء فيها: "تستحق الأفضل دائمًا.. كل الدعم لقائد منتخبنا".


القائمة النهائية للمرشحين تشهد حضور أسماء بارزة مثل لامين يامال ورافينها من برشلونة، إضافة إلى الثنائي عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي من باريس سان جيرمان، ما يعكس قوة المنافسة هذا العام.


جدير بالذكر أن صلاح سبق أن تواجد في القائمة النهائية للكرة الذهبية خمس مرات، وحقق أفضل مركز له بحلوله خامسًا في نسختي 2019 و2022، قبل أن يغيب عن القائمة في الموسم الماضي ليعود هذا العام منافسًا بقوة على إنجاز تاريخي جديد.

محمد صلاح سيف زاهر حفل الكره الذهبيه نجم ليفربول محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

ريفيان

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

علاج مشاكل الشعر

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

بالصور

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري

هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

هوندا
هوندا
هوندا

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان
ريفيان
ريفيان

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد