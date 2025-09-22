تستحق الأفضل دائماً.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح

أعلن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة دعمه محمد صلاح في سباق نيل جائزة الكرة الذهبية المقرر الإعلان عنها في العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الإثنين.

ونشر اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي صورة محمد صلاح مكتوب أعلاها: تستحق الأفضل دائماً كل الدعم لقائد منتخبنا.

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية

يقام حفل جائزة الكرة الذهبية 2025، اليوم الإثنين، في تمام التاسعة مساءً، على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية “باريس”.

وتُمنح الجائزة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأفضل لاعب في العالم.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في حصد الجائزة للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من أنه ليس الأوفر حظًا في التتويج بحسب التقارير الصحفية، حيث يتصدر الفرنسي عثمان ديمبلي السباق، بعدما قاد فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وأكد تقرير صحفي، أن لامين يامال، نجم نادي برشلونة الإسباني، مهدد بخسارة جائزة الكرة الذهبية، بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب صحيفة “ليكيب”، فإنه أحد المعايير الجديدة للفوز لجائزة الكرة الذهبية هو سلوك اللاعب.

وأضافت أن يامال قد يتأثر بسبب موقفه في نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد البرتغال، الذي رفض فيه مصافحة كريستيانو رونالدو ولم ينتظر استلام خصومه للكأس.