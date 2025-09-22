الليلة.. مفاجأة في هوية الفائز بالكرة الذهبية

كشف الإعلامي مينا ماهر عن مفأجاة بشأن هوية من سيفوز بـ الكرة الذهبية، في حفل تسليم الجائزة، مساء اليوم.

وكتب مينا ماهر، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "عاجل.. وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، الجمهور سيكون "مصدوما" من هوية الفائز بالكرة الذهبية الليلة".

ويتصدر محمد صلاح قائمة المرشحين البالغ عددهم 30 لاعبًا، بعد موسم استثنائي سجل خلاله 34 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع البطولات، كما تُوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفًا، إضافة إلى لقب أفضل صانع ألعاب بـ 18 تمريرة حاسمة.