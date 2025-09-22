قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 سبتمبر
حجز محاكمة المتهمين في رشوة الري للحكم
أخبار التوك شو| أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة.. والمصل واللقاح: انتشار نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا بمتحوراتها في هذا التوقيت
أسعار الذهب يوم الإثنين 22-9-2025 في مصر
وزير التعليم: سأواصل جولاتي الميدانية بمدارس مختلف المحافظات لمتابعة انتظام الدراسة
الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة
وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
بلجيكا تعلن اعترافها بدولة فلسطين وتفرض عقوبات على إسرائيل
بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي
تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة
الإسكان تكشف خطوات الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم.. وهذا الموعد النهائي للتفعيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب يوم الإثنين 22-9-2025 في مصر

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب ختام تعاملات أمس الأحد.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الإثنين نحو 5663 جنيهًا للشراء.
 

سعر الذهب عيار 22
وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين إلى 5191  جنيهات للشراء.
 

سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الإثنين إلى 4955 جنيهًا للشراء .
 

سعر الذهب عيار 18  
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم االإثنين نحو 4247   جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 14 
سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو  3303  جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 12
سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم الإثنين نحو 2831 جنيهات للشراء. 
 

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 39640  جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الإثنين

أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 176135  جنيها.
 

سعر أوقية الذهب عالميا
سجلت سعر الأوقية 3685.05 دولار سعر  البورصة العالمية.
 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب


هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:


معدل الفائدة الرئيسية:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 


أسعار النفط عالميا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الجنيه الذهب أوقية الذهب سعر الذهب بدون مصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

الاهلي

هل يدير عماد النحاس مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

زيزو

أبو الدهب: جمهور الزمالك شاغل باله بزيزو.. وبن شرقي أفضل من بيزيرا

أحمد سامي

الغندور: أحمد سامي تتلقى عرضا من الدوري الليبي أثناء مباراة كهرباء الإسماعيلية

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

فيديو

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد