أخبار البلد

مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية

إبراهيم قنديل
إبراهيم قنديل
منار نور

شارك المصور الصحفي إبراهيم قنديل، بموقع “صدى البلد”، في فعاليات معرض الصور الفوتوغرافية المصاحب لمهرجان MEDFEST، الذي أُقيم مؤخرًا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان "محطة تغير الإنسان".

وشهد المعرض منافسة قوية، ضمّت أكثر من 1000 صورة فوتوغرافية من مختلف أنحاء مصر، تناولت موضوعات إنسانية واجتماعية متنوعة، تعكس التغيرات التي تطرأ على الإنسان في مختلف مراحل الحياة.

وتناولت صورة إبراهيم قنديل، محور «التحول الإنساني» برؤية بصرية مؤثرة، عكست فهمًا عميقًا للقضايا الإنسانية والاجتماعية.

ولاقى هذا العمل إشادة كبيرة من لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء، حيث أبرزت الصورة تأثير التغيرات التي يمر بها الإنسان في مواجهة التحديات اليومية.

وتمكن قنديل من الفوز بجائزة أفضل صورة فوتوغرافية، ليؤكد على موهبته الفريدة، وقدرته على توثيق اللحظات الإنسانية بلغة بصرية مؤثرة.

ويعد مهرجان MEDFEST منصة فنية وثقافية تهدف إلى تسليط الضوء على القضايا الصحية والإنسانية من خلال الفن والسينما والتصوير، ويجمع بين فنانين ومحترفين من مختلف التخصصات لتقديم رؤى جديدة ومُلهمة.

ومن جهته، عبر الزميل إبراهيم قنديل عن سعادته بهذا التقدير، مؤكداً أن الوصول إلى القائمة النهائية بين هذا العدد الكبير من المشاركات؛ يُمثل دافعًا كبيرًا له لمواصلة العمل والتطوير في مجال التصوير الصحفي والإنساني.

