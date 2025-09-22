مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة

قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، إنّ إسرائيل تخشى الحقيقة، موضحة: " انظروا ماذا تفعل إسرائيل بالصحفيين.. قبل أكتوبر 2023، قتلت على الأقل 40 صحفياً، بما فيها مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة".

وتطرقت، إلى التصويت في الكونجرس من قبل الحزب الجمهوري من أجل عزلها من منصبها بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية، وذلك في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، منوهة بأنّ ما يحدث لها واضح وجلي، فالولايات المتحدة -وليس إسرائيل- تستهدفها، وتستهدف أي شخص يعمل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وتابعت: "تقريري الأخير تسبب في تعرضي لضغوط، لأنني تحدثت عن المكاسب التي تجنيها إسرائيل مما تفعله، ومن الإبادة، فيما يخص صناعة الأسلحة والشركات التكنولوجية وشركات السياحة وشركات صناعة الآلات.. كلها تستغل الموارد الفلسطينية وحياة الناس في فلسطين لكي تدر أرباحاً، وهذا هو ما حدث على مدار قرن من الاستعمار حول العالم، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك في عام 2025، هذا شيء من الماضي".

وسألتها الإعلامية هاجر جلال عن المكاسب والتكنولوجيا والموارد الخاصة بطبيعة فلسطين، وما إذا كانت تعتقد بأن ما يحدث الآن من إبادة محاولة لتهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم دافعها مسألة الغاز في قطاع غزة، وأجابت: "لا أظن أن هنالك سبب واحد بعينه، وأظن أن الفلسطينيين يمثلون تهديداً، لأنهم ذوي عزيمة قوية، لأنهم لا يخضعون للظلم، ولأنهم ذوي عزيمة قوية".