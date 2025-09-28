غرفة صناعة الملابس تشارك بورشة عمل لدول التجارة الحرة الأفريقية

شاركت غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات المصرية في ورشة عمل اعتماد قاعدة البيانات القارية لمواد الخام ومدخلات الإنتاج في صناعة النسيج حيث قامت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (ECA).

وذلك من خلال مركز إفريقيا لسياسات التجارة (ATPC) التابع لقسم التكامل الإقليمي والتجارة (RITD)، بتطوير قاعدة البيانات بناء علي طلبات أصحاب المصلحة بإنشاء بوابة معلومات حول قدرات دول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) في قطاع القطن والمنسوجات والملابس.

ويهدف المشروع إلى تعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في قطاع القطن والنسيج في إفريقيا من خلال سد فجوة المعلومات المتعلقة بالطاقة الإنتاجية والإمداد، إلى جانب معلومات أخرى ذات صلة.

وسيسهم ذلك بشكل كبير في تمكين الدول والشركات من وضع استراتيجيات التوريد المثلى والاستفادة من الإمكانات المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وقد استمرت ورشة العمل ثلاثة أيام في مدينة كوتونو بجمهورية بنين خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2025، بحضور الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة وايضا مشاركة ممثلين من بعض حكومات الدول الأعضاء، إلى جانب أصحاب المصلحة الآخرين مثل الأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، وممثلي المنظمات الإقليمية.وذلك لمراجعة واعتماد تقرير الدراسة وقاعدة البيانات المُعدة وبحث تعزيز التعاون الطويل الأمد مع الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية،.

