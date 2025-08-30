إحالة محاسب إلى المحاكمة الجنائية لسطوه على 50 ألف دينار كويتي

أحالت السلطات محاسبا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على بضائع قيمتها نحو 50 ألف دينار كويتي (أي نحو 8 ملايين جنيه).

جاء الاتهام بأخذه الأموال من جمعية تابعة لوزارة الدفاع بدولة الكويت، خلال فترة عمله هناك، وذلك قبل أن يعود إلى مصر، حيث جرت محاكمته على ما نسب إليه.

صدر أمر الإحالة عن نيابة حلوان الكلية في القضية رقم 5123 لسنة 2025 جنايات قسم دار السلام، والمقيدة برقم 1726 لسنة 2025 كلي حلوان، تحت إشراف المستشار يوسف البلك، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم “علاء الدين. م”، البالغ من العمر 56 عامًا، ويعمل محاسبًا، تهما بارتكاب جناية الاستيلاء بغير حق على بضائع مملوكة لجهة عمله بدولة الكويت، وهي جمعية السوق المركزية للعاملين بوزارة الدفاع الكويتي، والتي تعد إحدى الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها دولة الكويت.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى حيلة محاسبية وتنظيمية معقدة للتغطية على جريمته، إذ قام باستخراج البضائع من المخازن والتصرف فيها لحسابه الخاص، ثم عمد إلى التلاعب في دفاتر العهدة والفواتير الخاصة بالجمعية.

وتبين أنه أثبت بيانات غير صحيحة، وزور إدخالات محاسبية، بحيث ظهرت البضائع وكأنها صُرفت لأعضاء الشركة أو لصالات العرض التابعة للجمعية، في حين أنها خرجت فعلًا من المخازن واختفت آثارها بعد التداخل والخلط المتعمد بين لوازم العائلة والسوق المركزي وصالات العروض.