حوادث

ملابس فاضحة في الشارع.. قرار ضد شاب وفتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة استقلال فتاتين مركبة "توك توك" بملابس خادشة للحياء وقيام آخر بتصويرهما حال قيامهما بأفعال منافية للآداب العامة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن استقلال فتاتين مركبة "توك توك" بملابس خادشة للحياء وقيام آخر بتصويرهما حال قيامهما بأفعال منافية للآداب العامة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بالصور وقائدها (القائم بتصوير الفتاتين ونشر الصور على مواقع التواصل الإجتماعى).. وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على سبيل اللهو مع صديقتيه (أمكن ضبطهما)، بهدف زيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية.


 

جهات التحقيق تحريات المباحث توك توك ملابس خادشة ملابس خادشة للحياء

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

