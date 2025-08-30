قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الحيوية
الحبس 6 أشهر اليوتيوبر هشام المصري بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره
توقف الحركة على خط مطروح بالكامل بعد انقلاب عربات قطار ركاب
الكشف عن الموعد.. مقترح لإقامة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان في القاهرة
خبير تربوي يكشف أسباب الهجوم على نظام البكالوريا المصرية
قبل إعلان النتيجة رسيما.. مؤشرات مهمة لجميع كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
ننشر صور انقلاب القطار 1935 الروسي المكيف قرب الضبعة واستدعاء الأوناش
أوكرانيا: فتح تحقيق في مقـ.تل رئيس البرلمان السابق بالرصاص غرب البلاد
بدء الدراسة بـ7 كليات.. وزير التعليم العالي يفتتح جامعة السادات الأهلية
أخبار العالم

أوكرانيا: فتح تحقيق في مقـ.تل رئيس البرلمان السابق بالرصاص غرب البلاد

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، فتح تحقيق رسمي في مقتل رئيس البرلمان الأوكراني الأسبق، أندريه باروبي، الذي لقي مصرعه جراء إصابته بأعيرة نارية في منطقة لفيف، غربي أوكرانيا.

وكان باروبي، البالغ من العمر 54 عاما، أحد أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ووجها بارزا في "ثورة الكرامة" عام 2014 التي أطاحت بالرئيس، فيكتور يانوكوفيتش.

 وقد شغل عدة مناصب رفيعة بعد الثورة، من بينها رئيس البرلمان بين عامي 2016 و2019.

وأكد مكتب الادعاء العام في بيان أن "تحقيقا جنائيا فتح لتحديد ملابسات الحادث وهوية الجاني"، مشيراً إلى أن "الدوافع وراء الجريمة لا تزال غير واضحة في هذه المرحلة، ويتم النظر في عدة فرضيات، بما في ذلك دوافع سياسية أو شخصية".

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن أي مشتبه بهم، فيما أغلقت المنطقة المحيطة بموقع الحادث وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي وفت سابق، قالت السلطات الأوكرانية إن نائبا أوكرانيا كان يشغل منصب رئيس البرلمان سابقا قتل بالرصاص يوم السبت في مدينة لفيف غرب البلاد.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحادث ووصفه بأنه "جريمة قتل مروعة".

وتعهد زيلينسكي بإجراء تحقيق شامل في مقتل أندريه باروبي، السياسي المعروف الذي كان رئيسًا للبرلمان في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وقالت الشرطة إن باروبي (54 عاما) "توفي على الفور نتيجة إصابته".

وأضافت أنهم يبحثون عن المسلح، مشيرة إلى أن دوافع القتل غير واضحة.

كان باروبي، الذي كان رئيسًا للبرلمان من عام 2016 إلى عام 2019، من المؤيدين البارزين للثورة البرتقالية المؤيدة لأوروبا في عام 2004 وثورة الميدان في عام 2014.

المدعي العام الأوكراني مقتل رئيس البرلمان الأوكراني الأسبق أندريه باروبي أوكرانيا أخبار أوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

