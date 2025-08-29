اتصال أمريكي – تركي يبحث الحرب في أوكرانيا وأزمات الشرق الأوسط

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي هاكان فيدان، تناول فيه الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية – الأوكرانية والوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة، مؤكدين على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما شددا على ضرورة توسيع التنسيق الأمني والسياسي لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد الاستقرار في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن روبيو وفيدان أعربا عن دعمهما المتواصل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مع التشديد على أهمية تفعيل الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة الأزمات القائمة، وعلى رأسها الحرب الدائرة في أوكرانيا.

واتفق الطرفان على أن الحل المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تسوية تفاوضية شاملة تضمن مصالح جميع الأطراف.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى تعزيز التعاون مع تركيا باعتبارها شريكًا محوريًا في الناتو وفاعلًا رئيسيًا في ملفات معقدة مثل الأزمة السورية، أمن الطاقة في شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب.

ومن جانبها، ترى أنقرة أن الحوار المستمر مع واشنطن ضروري لضمان مصالحها الاستراتيجية، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

ويرى محللون أن الاتصال يعكس رغبة متبادلة في تجاوز الخلافات السابقة بين البلدين، خصوصًا بشأن ملفات الدفاع وصفقات التسليح، والبحث عن أرضية مشتركة لتعزيز الشراكة الأمنية والسياسية.

كما يبرز التنسيق الأمريكي – التركي كعنصر أساسي في صياغة أي تسويات مقبلة سواء في الشرق الأوسط أو في الحرب الأوكرانية، التي دخلت عامها الرابع دون مؤشرات واضحة على قرب نهايتها.