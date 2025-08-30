إنفجارات قوية تهز عاصمة أوكرانيا وصفارات الانذار تدوي أرجاء كييف



أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات ضخمة هزت العاصمة الأوكرانية كييف حيث دوت صفارات الإنذار في أرجاء المدينة.

ومنذ قليل ؛ وافقت السلطات الأمريكية على توريد قطع غيار نظام باتريوت بقيمة 180 مليون دولار أمريكي وخدمات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي إلى أوكرانيا بحسب ماذكرت وسائل إعلام روسية .

وفي وقت سابق ؛ أقرت بلجيكا حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون يورو.

ومن جانبه ؛ أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن بلاده تسعى لوضع أوكرانيا في موقع قوة للدفاع والتفاوض على أي وقف إطلاق نار مستقبلي.

وذكر، أنّ برلين تتحمل جزءا كبيرا من مبادرة الذخائر الأوروبية لتزويد أوكرانيا بمليوني طلقة إضافية، متابعا: «سنواصل بالتعاون مع أوروبا دعم أوكرانيا عسكريا لا سيما في مجال الدفاع الجوي.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أنّ الضمانات الأمنية التي يتحدث عنها الأوروبيون موجهة لردع موسكو، لافتًا، إلى أنّ الرئيس الأوكراني زيلينسكي لا يريد إنهاء الحرب ويختار الناتو بدلا من السلام.