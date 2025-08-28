أول تعليق من ماكرون على الهجوم الروسي ضد كييف

ندد الرئيس للفرنسي إيمانويل ماكرون بالترهيب والهمجية الروسية بعد الضربات على كييف، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وفي وقت لاحق من اليوم، الخميس، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم الروسي على كييف أسفر عن مقتل 8أشخاص على الأقل بينهم طفل.

وشدد الرئيس الأوكراني في تصريحات له على ضرورة فرض عقوبات صارمة على روسيا بعد هجومها على كييف.

كما اتهم الرئيس الأوكراني في تصريحاته روسيا بأنها تختار الاستمرار في القتل وليس إنهاء الحرب.

في سياق آخر، كشفت صحيفة "ماجيار نمزيت" المجرية، في تقرير نشرته، أن أوكرانيا حصلت منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022 على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي يفوق بكثير ما حصلت عليه المجر طوال 20 عامًا من عضويتها في الاتحاد.

وبحسب تحليل الصحيفة لتقرير المفوضية الأوروبية، بلغ إجمالي ما تلقته كييف من بروكسل خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 168.9 مليار يورو، خصص منها 59.6 مليار يورو لدعم المجهود العسكري وتسليح القوات الأوكرانية.

في المقابل، أوضحت البيانات أن المجر، العضو الكامل في الاتحاد منذ عام 2004، لم تحصل سوى على 90.2 مليار يورو من أموال الدعم الأوروبي على مدى عقدين كاملين.

ووصفت الصحيفة هذا التفاوت بأنه "مثير للدهشة"، خاصة أن أوكرانيا ليست دولة عضوًا في الاتحاد ولم تستوفِ بعد معايير الانضمام الرسمية.