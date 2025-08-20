الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد الرئيسان عزمهما على مواصلة التنسيق المشترك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

دعم ثابت لفلسطين ورفض التهجير

استعرض الرئيس السيسي خلال الاتصال الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية في ظل الأزمة المتفاقمة داخل القطاع.

وشدد الرئيس على موقف مصر الثابت والرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه أو المساس بحقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إشادة فرنسية بالجهود المصرية ودعم واضح لحل الدولتين

من جانبه، أعرب الرئيس ماكرون عن تقديره الكبير للدور المصري في احتواء الأزمة والعمل على إنهاء الحرب، مؤكدًا أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.



كما شدد على ضرورة الإسراع في إعادة إعمار غزة، فيما جدد الرئيس السيسي ترحيب مصر بإعلان فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025، معتبرًا أنها خطوة مهمة على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل كامل حقوقه.