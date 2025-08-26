قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر للطيران تطلق حملة ترويجية في مطار دوسلدورف بألمانيا.. صور
الزمالك يعتلي صدارة الدوري بفوز مهم على فاركو
محافظ الإسكندرية: نتابع التنبؤات الجوية على مدار الساعة
الإيجار القديم بعد الوفاة.. دليلك للحصول على وحدة بديلة
حكم الرجوع عن الحلف.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة ويخرج كفارة اليمين
نجوى فؤاد توجه رسالة لأنغام بعد عودتها من رحلة علاجية في ألمانيا
تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا
هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟ انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي
زيلينسكي يقترح تركيا ودول الخليج وأوروبا لاستضافة محادثات سلام محتملة مع بوتين
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك فاركو
ترامب: ليس هناك أي شيء حاسم في غزة وسنتحدث عن عقوبات على روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في رسالة لنتنياهو.. ماكرون ينتقد تل أبيب ويحذّر من تسييس مكافحة معاداة السامية

ماكرون
ماكرون
القسم الخارجي

قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب اتهامه لخطة باريس للاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنها "تغذي معاداة السامية". 

وفي الرسالة، شدّد ماكرون على أن "مكافحة العداء للسامية لا يجوز أن تُسيّس"، معتبرًا الاتهامات التي وجهها نتنياهو بأنها “مقيتة وخاطئة” وفقا لـ فايننشال تايمز

وجاءت هذه التصريحات في سياق حالة تدهور العلاقات بين البلدين، خصوصًا بعد إعلان فرنسا عن نيتها الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وهو قرار تبنّته لاحقًا بريطانيا وكندا وأستراليا. من جهته، ردّ ماكرون بأن فرنسا كانت وما تزال ملتزمة بحماية مواطنيها اليهود، مؤكّدًا أن التحليل الذي يربط اعتراف فرنسا بفلسطين بارتفاع عدد الهجمات المعادية للسامية "خاطئ ومقيت ولن يمر دون رد" حسبما ذكرت صحيفة “الباس” الاسبانية.

وتوسّعت الرسالة لتشمل نقدًا لاذعًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث وصف ماكرون العمليات العسكرية بأنها "حرب دائمة قاتلة غير قانونية"، داعيًا إلى وقف إطلاق النار الفوري ووقف الاستيطان في الضفة الغربية، وفقا لـ فايننشال تايمز.

كما دعا ماكرون إلى مسار دبلوماسي لإحياء حل الدولتين، من خلال التفاوض على السلام بمشاركة المجتمع الدولي، بما في ذلك فرنسا، التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد في الرسالة أن فرنسا تعمل بالتعاون مع شركاء إقليميين مثل قطر ومصر لدفع جهود وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمساعدات الإنسانية. وأضاف أن الكلمة الآن بيد إسرائيل لاتخاذ خطوة نحو التهدئة، مذكرة أنها لا تزال في موقع المسؤولية لتجنب عزلتها المتزايدة دوليًا 

وفي هذا السياق، يرى محللون أن هذه الرسالة تمثل نقطة تحول دبلوماسية، تعكس غضبًا أوروبيًا متزايدًا تجاه التوسع العسكري والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ومن ثم تحولاً في موازين التأثير على الصعيد الدولي.

الخلاصة: ماكرون وجه في رسالة رسمية انتقادًا واضحًا لسياسات نتنياهو، مؤكدًا أن مكافحة معاداة السامية لا يجب أن تُستغل لأغراض سياسية، وحثّ إسرائيل على إنهاء الحرب في غزة ووقف الاستيطان، والعودة إلى مسار السلام.

ماكرون الرئيس الفرنسي بنيامين نتنياهو اسرائيل باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

ترشيحاتنا

وفاة الفنانين

أغسطس شهر بكاء الوسط الفني.. فنانون رحلوا فجأة في شهر واحد

اصابة ميار الببلاوي

قصة إصابة ميار الببلاوي في خطوبة نجلها

هيفاء وهبي

دكتورة الغيرة.. أزمة هيفاء وهبي مع متابعيها

بالصور

بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

السرطان
السرطان
السرطان

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد