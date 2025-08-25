ماكرون: الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة غير مقبولة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة غير مقبولة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال ماكرون: لا يمكن التسامح مع الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات بغزة.

وفي ذات السياق، أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، عن غضبه الشديد من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، وتسبب في استشهاد 20 مدنيا فلسطينيا.



وقال وزير الخارجية البريطاني عبر حسابه بمنصة "إكس": "ينتابني شعور بالفزع بسبب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر. يتعين حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين. يتعين وقف إطلاق النار على الفور".

