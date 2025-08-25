عضو التحالف الوطني: دعم أشقائنا في غزة أولوية قصوى.. وتعليمات الرئيس السيسي واضحة

أكد مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التعليمات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد ضرورة الاستمرار في إرسال المساعدات وعدم التراجع أمام أي عقبات، مشيرا إلى أن القوافل لا تتوقف رغم تعنت الجانب الإسرائيلي.

وقال مصطفى زمزم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، سواء من خلال إغلاق المعابر أو إجراءات التفتيش المتكررة، لن تعطل وصول الدعم المصري لأهالي القطاع.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن القضية الفلسطينية تمثل قضية أمن قومي لمصر، وأن دعم أشقائنا في غزة أولوية قصوى، مؤكدا أن قافلة اليوم رقم 22 تحمل أكثر من 700 طن مساعدات مقدمة من التحالف الوطني، إلى جانب كميات مماثلة من الهلال الأحمر المصري