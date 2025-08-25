خبير: المجتمع الدولي ضعيف وغير مؤثر في مواجهة الجرائم الإسرائيلية

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن المجتمع الدولي ما زال ضعيف وغير مؤثر في مواجهة الجرائم الإسرائيلية، غير أن الموقف الأوروبي بدأ يتغير بعد أحداث 7 أكتوبر، حيث باتت أوروبا تصف ممارسات نتنياهو بانها تستهدف الفلسطينيين بالإبادة والتجويع.

وقال أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية على رأسها نتنياهو، لديهم تصميم على تنفيذ مشروع يهدف إلى طرد الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

وتابع خبير السياسات الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الوحيد القادر على الضغط الحقيقي لوقف التصعيد، إلا أن الانقسام داخل الإدارة الأمريكية وتأثير اللوبي الصهيوني يعيقان اتخاذ قرارات حاسمة.