الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعاني من مجاعة متفاقمة.. والاحتلال يستهدف الصحفيين

أكد الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، العدوان لم يقتصر على الإبادة الطبية، بل شمل أيضًا استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة لإسكات صوت الحقيقة ومنع نقل الواقع الإنساني للعالم.

وأضاف زقوت في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" بيانات الشجب والاستنكار لم تعد كافية، داعيًا إلى تصعيد الموقف الدولي واستخدام أدوات فاعلة لوقف العدوان وإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة.

وتابع أن المجتمع الدولي بمستوياته الصحية والطبية لم يقم بدوره المطلوب تجاه ما يتعرض له القطاع من استهداف ممنهج للمنشآت الصحية، موضحًا أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة ومتكررة، في ظل غياب مواقف حازمة تمنع الاحتلال أو تحاسبه، ما جعل القوانين الدولية والإنسانية عاجزة أو ضعيفة أمام الانتهاكات.

وأضاف «زقوت»، أن إسرائيل تتعامل مع هذه القوانين باستهزاء، مستفيدة من عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ قرارات قوية توقف الجرائم أو تمنع تكرارها، مؤكدًا على أن غزة تعيش مجزرة تاريخية غير مسبوقة في حجمها ومعاناتها، إذ تتفاقم المجاعة ويستمر القتل اليومي، إلى جانب استهداف المنشآت الصحية بشكل متواصل.