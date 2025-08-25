الاحتلال يواصل تجويع غزة.. وفلسطين تطالب مجلس الأمن بموقف ملزم

ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 245 شهيدا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بقصف مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي.

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الملزمة لوقف المجاعة في غزة

فادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الخارجية الفلسطينية طالبت مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الملزمة لوقف المجاعة في غزة.s

الصحة العالمية: استشهاد 20 شخصا في غارتين على مستشفى ناصر بغزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، تلقي تقارير عن استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصا في غارتين على مستشفى ناصر بغزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ”.



قالت منظمة الصحة العالمية:" 50 مصابا في الغارتين على مستشفى ناصر منهم مرضى كانوا في حالة حرجة".



مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، قال إنه يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح حرب.

وشارك وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الاثنين، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر المنظمة بمدينة جدة.

وأشار "عبدالعاطي"، في كلمته إلى استمرار إسرائيل في انتهاكاتها السافرة والممنهجة وارتكابها الجرائم والإبادة الجماعية ضد شعب أعزل، واستهانتها بكل القوانين والأعراف الدولية من خلال مواصلة وتوسيع عدوانها على قطاع غزة، واستخدام التجويع والحصار وعرقلة عمل المؤسسات الأممية للنيل من صمود وبسالة الشعب الفلسطيني في غزة ودفعه للقبول بخيار التهجير تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.

الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية

أفاد محمد عبيد، موفد "القاهرة الإخبارية"، من معبر رفح، أن القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية دخلت اليوم إلى قطاع غزة، بجهود منسقة تقودها الهيئات المصرية، وفي مقدمتها الهلال الأحمر المصري.

وأوضح أن القافلة ضمت نحو 4 آلاف طن من المواد الغذائية والإغاثية، بينها 3,700 طن من الأغذية المتنوعة مثل الدقيق والمعلبات الجاهزة، بالإضافة إلى دخول ثلاث شاحنات وقود فقط، وهي أول دفعة تدخل منذ أكثر من عشرة أيام.

وأضاف أن الوضع يختلف عما كان عليه سابقًا، حيث كانت تصل في بداية الحرب أكثر من عشر شاحنات وقود يوميًا، لكن العراقيل الإسرائيلية الحالية جعلت دخول الوقود محدودًا للغاية.

وأشار عبيد، خلال رسالة على الهواء إلى أن المساعدات التي وصلت اليوم تنوعت من حيث مصادرها، حيث شاركت منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة التي سيرت 30 شاحنة، والهلال الأحمر المصري، إضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي المصري الذي أرسل 15 شاحنة.

ومع ذلك، لا تزال هناك مضايقات إسرائيلية واضحة، حيث تم منع عدد من الشاحنات التجارية من دخول القطاع رغم أنها اجتازت كل الإجراءات، واقتصر السماح على الشاحنات المنسقة مع الجانب الإسرائيلي من خلال الجهات الأممية.