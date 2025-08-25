وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: ندعم جهود قطر ومصر وأمريكا لوقف إطلاق النار في غزة

رفض وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، خطة إسرائيل لفرض السيطرة على غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وأكد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

وأدان وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لمحاولات التوصل لتهدئة في غزة.

وتابع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: “ندعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة الرامية لوقف إطلاق النار في غزة”.

وأكمل وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: "نرفض تصريحات نتنياهو غير المسؤولة بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى".