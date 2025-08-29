رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف مستعدة للحوار لكن موسكو تضع شروط استسلام

أكد الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، أن أوكرانيا لا تزال الطرف الأكثر حرصًا على إنهاء الحرب عبر مسار تفاوضي حقيقي، مشيرًا إلى أن الخسائر البشرية وتدمير البنية التحتية يوميًا تؤكد الحاجة العاجلة لحل سياسي شامل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجمات الروسية الأخيرة أسفرت عن مقتل 14 شخصًا على الأقل، مع وجود 10 مفقودين وأكثر من 40 مصابًا، موضحًا أن وزير الخارجية الأوكراني اصطحب سفراء عدد من الدول إلى موقع القصف في رسالة مباشرة للمجتمع الدولي حول خطورة التصعيد.

وذكر، أن كييف أبدت مرونة واضحة واستعدادًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، بل واقترحت هدنة دائمة كبداية، إلا أن الجانب الروسي يستمر في فرض شروط مسبقة إملاءات استسلام من ضمنها توقيع أوكرانيا على التزامات تُعدها موسكو غير قابلة للتفاوض.

وأشار إلى أن الحكومة الأوكرانية ترفض أي اتفاقات دون وجود ضمانات دولية واضحة من دول داعمة، وهو ما يعطل التقدم في المسار السياسي.