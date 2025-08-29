قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: ترامب غير سعيد بالضربات الروسية على كييف
الطقس اليوم.. أمطار تضرب عدة محافظات ورذاذ يلطف أجواء القاهرة
رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف مستعدة للحوار لكن موسكو تضع شروط استسلام
سعر الذهب اليوم 29-8-2025
هل يجوز أن أنهى مُصليًا عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟.. الأزهر يجيب
أعضاء في الكونجرس يطالبون إسرائيل بوقف الاعتداءات على سوريا
كواليس وتطورات أزمة طائرة الزمالك بعد السفر دون إذن.. مستندات
وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة
قبيل مغادرته .. السفير الإيراني في أستراليا يصف اتهامات سيدني لطهران بـ"الأكاذيب"
ما وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
مأساة في مينيابوليس .. إطلاق نار داخل كنيسة كاثوليكية يسفر عن مقتل طفلين وإصابة العشرات
رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف مستعدة للحوار لكن موسكو تضع شروط استسلام

هاني حسين

أكد الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، أن أوكرانيا لا تزال الطرف الأكثر حرصًا على إنهاء الحرب عبر مسار تفاوضي حقيقي، مشيرًا إلى أن الخسائر البشرية وتدمير البنية التحتية يوميًا تؤكد الحاجة العاجلة لحل سياسي شامل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجمات الروسية الأخيرة أسفرت عن مقتل 14 شخصًا على الأقل، مع وجود 10 مفقودين وأكثر من 40 مصابًا، موضحًا أن وزير الخارجية الأوكراني اصطحب سفراء عدد من الدول إلى موقع القصف في رسالة مباشرة للمجتمع الدولي حول خطورة التصعيد.

وذكر، أن كييف أبدت مرونة واضحة واستعدادًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، بل واقترحت هدنة دائمة كبداية، إلا أن الجانب الروسي يستمر في فرض شروط مسبقة إملاءات استسلام من ضمنها توقيع أوكرانيا على التزامات تُعدها موسكو غير قابلة للتفاوض.

وأشار إلى أن الحكومة الأوكرانية ترفض أي اتفاقات دون وجود ضمانات دولية واضحة من دول داعمة، وهو ما يعطل التقدم في المسار السياسي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

