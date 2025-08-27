زيلينسكي يحمّل روسيا مسئولية انقطاع الكهرباء عن 100 ألف شخص في أوكرانيا

حمّل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اليوم، الجيش الروسي مسئولية انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف مستهلك في بلاده في أعقاب هجمات شنها الليلة الماضية على عدد من المقاطعات.





وقال زيلينسكي، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، "إن الهجمات التي شنتها روسيا على البلاد خلال الليل قطعت الكهرباء عن أكثر من 100 ألف مستهلك في ثلاث مناطق"، مؤكدا تضرر منشآت للطاقة في بلاده جراء القصف الروسي.



وكان الجيش الروسي أعلن عن تنفيذه هجمات على ست مقاطعات أوكرانية خلال الليلة الماضية، وسيطرة قواته على مدن جديدة في الشرق.



وأكد زيلينسكي، أن الهجوم تسبب في انقطاع الكهرباء بمناطق بولتافا، سومي وتشرنيهيف، مجددا دعوته لحلفائه الغربيين بدعم بلاده في جهودها لصد التوسع الروسي في الشرق الأوكراني.