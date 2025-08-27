نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب في غزة تقترب من مرحلتها الأخيرة، زاعما أن الهدف الأساسي هو "القضاء النهائي على حركة حماس" وليس تفريغ القطاع من سكانه كما يروج البعض.

وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية اليوم: "نحن نغير وجه الشرق الأوسط، ولا أعتقد أن الحرب استغرقت وقتا أطول مما يجب. الأمور تسير وفق تخطيط دقيق، والمرحلة القادمة ستحمل تحولات مهمة في الصراع مع الإرهاب".

وحول العلاقة مع الولايات المتحدة، شدد نتنياهو على "امتنان إسرائيل للمساعدات العسكرية الأمريكية"، لكنه لفت إلى أن "التعاون بين الطرفين ليس أحادي الجانب"، موضحا: "نتبادل مع واشنطن معلومات استخباراتية لا تقدر بثمن".

وردا على الانتقادات الموجهة لواشنطن بشأن انحيازها لتل أبيب، قال نتنياهو: "الحديث عن أن أمريكا تفعل ما تريده إسرائيل مجرد هراء... لا أحد يستطيع إجبار دونالد ترامب أو أي رئيس أمريكي على فعل ما لا يريده".

وبشأن مستقبل قطاع غزة، أشار نتنياهو إلى وجود عدة أفكار مطروحة للنقاش، مضيفا: "يمكن أن يكون لغزة مستقبل مختلف، وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تستثمر هناك فسيكون أمرًا جيدًا. وأنا سأوافق إذا أرادت واشنطن التدخل وإدارة القطاع".