أوكرانيا تعلن استهداف سفينة حربية روسية تحمل صواريخ

أفادت تقارير إعلامية بأن المخابرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية نجحت في استهداف سفينة حربية روسية تحمل صواريخ حيث تم إصابتها باضرار .

وفي سياق آخر ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية: تحرير بلدة نيلوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ، مشيرة إلى أن قواتها شنت ليلا ضربات، بما في ذلك بصواريخ "كينجال"، على منشآت المجمع العسكري الصناعي وقواعد الطيران العسكري الأوكرانية.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 205 عسكريين في منطقة مسؤولية مجموعة القوات "الجنوب".



وأضافت الوزارة الروسية : زورق سريع بدون طاقم أغرق سفينة الاستطلاع "سيمفيروبول" التابعة للبحرية الأوكرانية في نهر الدانوب.



وبحسب البيان الروسي ، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة القوات "الشمال" 180 عسكريا.



وأشارت الوزارة إلى أن وحدات مجموعة القوات "الغرب" حسنت من وضعها التكتيكي، بينما خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 235 عسكريا خلال 24 ساعة



وختمت وزارة الدفاع الروسية بيانها بالقول: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة "سو-27" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية.