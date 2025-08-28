قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الوزير":وصول أوناش عملاقة لتعزيز قدرات محطة "هاتشيسون" بميناء السخنة
الغندور: "الحكم الإسباني هيحكم المباراة غصب عن بيراميدز حتى لو اعترض"
قبل وفاته.. شاهد ماذا قال اللواء شريف زهير لـ الرئيس السيسي؟
من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل
جيش الاحتلال: سلاح الجو يتصدى لطائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
حكاية عمار.. طفل سوهاج يرحل شهيدًا للشجاعة ببورسعيد
1367لجنة.. استمرار التصويت باليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..غرامة 500 جنيه عقوبة عدم التصويت
مرسى مطروح تحدد شواطئ غير مسموح نزول البحر فيها.. اعرف التفاصيل
الإيجار التمليكي2025.. شروط تخصيص شقة بديلة لـ الايجار القديم
برلمانية: دخول الكتان مرحلة التصنيع بدلًا من تصديره خامًا «ضرورة» لتعزيز المنتج المحلي
ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك
أخبار العالم

أوكرانيا تعلن استهداف سفينة حربية روسية تحمل صواريخ

أوكرانيا
أوكرانيا
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بأن المخابرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية نجحت في استهداف سفينة حربية روسية تحمل صواريخ حيث تم إصابتها باضرار .

وفي سياق آخر ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية: تحرير بلدة نيلوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ، مشيرة إلى أن قواتها شنت ليلا ضربات، بما في ذلك بصواريخ "كينجال"، على منشآت المجمع العسكري الصناعي وقواعد الطيران العسكري الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 205 عسكريين في منطقة مسؤولية مجموعة القوات "الجنوب".
 

وأضافت الوزارة الروسية : زورق سريع بدون طاقم أغرق سفينة الاستطلاع "سيمفيروبول" التابعة للبحرية الأوكرانية في نهر الدانوب.
 

وبحسب البيان الروسي ، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة القوات "الشمال" 180 عسكريا.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات مجموعة القوات "الغرب" حسنت من وضعها التكتيكي، بينما خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 235 عسكريا خلال 24 ساعة

وختمت وزارة الدفاع الروسية بيانها بالقول: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة "سو-27" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

