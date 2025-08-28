مستشار أوكراني: موسكو لا تريد وقف إطلاق النار وتسعى لحرب وجودية

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الأوكراني، إن الهجوم الواسع الذي شنته روسيا على أوكرانيا الليلة الماضية باستخدام أكثر من 500 مسيّرة – وفق البيانات الرسمية – يعكس إصرار موسكو على مواصلة الحرب وعدم رغبتها في أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح "أوس" خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحديث عن المفاوضات لا يتجاوز حدود الإعلام والموائد المستديرة، في حين أن الواقع الميداني يبرهن على أن روسيا تواصل حشد قواتها وتجهيز مزيد من وسائل الهجوم، مما يؤكد أنها غير مستعدة للتراجع أو التوقف، وأن الحرب بالنسبة لروسيا أصبحت "حرب وجودية"، كما هي الحال بالنسبة لأوكرانيا التي تدافع عن بقائها.

وأشار إلى أن موسكو تركز بالكامل على الحرب متجاهلة انعكاساتها الاقتصادية، لافتًا إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة المالية الروسية تكشف عن تراجع اقتصادي واضح، رغم الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن "إنجازات"، مؤكدًا أن روسيا اختارت أن تضحي باقتصادها وشعبها لصالح استمرار العمليات العسكرية.

وفي ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية والدولية، اعتبر أوس أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة قد تؤثر على موسكو، لكنها حتى الآن لم تدفعها إلى التراجع، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون لمحاصرة روسيا وحلفائها اقتصاديًا، إلا أن الكرملين يصر على المضي قدمًا في الحرب لتحقيق ما يصفه بـ"النصر الكامل".