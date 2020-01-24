قرار عاجل من النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة

قرر فريق النجم الساحلي التونسي قيد حارس مرمى جديد ضمن قائمة الفريق الأفريقية وذلك عقب قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف " بـ فتح باب الاستبدال قبل مواجهة الأهلي ضمن مباريات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره النجم الساحلي يوم الاحد المقبل ضمن مباريات الجوله الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا على استاد السلام

ويعاني النجم قبل موقعة النادي الأهلي العديد من الإصابات والإيقافات التي ضربت لاعبيه ، فقائمة نادي النجم والتي أعلنها الإسباني خوان كارلوس جاريدو شهدت العديد من الغيابات ، حيث جاءت القائمة كالآتي:





في حراسة المرمى: أشرف كرير - مكرم البديري - صدام بن عزيزة - وجدي كشريدة - بهاء الدين السلامي - علية البريقي - زياد بوغطاس - عمر كوناتي - عمار الجمل - فراس بالعربي - مرتضى بن وناس - أمين بن عمر - مالك بعيو - محمد المثناني - سليم بوخنشوش - حمزة لحمر - إيهاب المساكني - حازم حاج حسن - كريم العريبي.