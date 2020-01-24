وداعا للطوابير.. الداخلية في 2020: استخراج شهادات ميلاد من ماكينة في الشارع.. والقيد العائلي والبطاقة والفيش من الإنترنت.. وبرامج رقمية للهواتف وخدمات المرور والمجندين والجنسية من الموبايل

وداعا للطوابير وبطء الموظفين.. الداخلية في 2020:

- ماكينة احوال مدنية في العباسية والبحر الأحمر وشرم الشيخ والغردقة

- برامج رقمية للهواتف الأندرويد وأنظمة الـ IOS لخدمة المواطنين

- استخراج البطاقة وشهادات الوفاة والزواج والقيد العائلي الكترونيا

- خدمات مرورية.. وشئون المجندين وطلبات الجنسية على الانترنت





طوابير وتعطل في أنظمة الحاسب الآلي وتكدس من المواطنين، بطء الحركة والأداء من موظفي الهيئات المختلفة.. من هذا المنطلق كانت البداية لانطلاق منظومة الحكومة الإلكترونية للتسهيل على المواطنين في استخراج المستندات الهامة لهم، بل ومساعدتهم في تقديم خدمات بصورة أسرع عن طريق التحول إلى منظومة الخدمات الرقمية والإلكترونية، التي تتبناها الحكومات لربط مؤسساتها ببعضها البعض عن طريق استخدام شبكة الإنترنت ، وذلك لتوفير دقة وسرعة وأداء أعلى في خدمة المواطنين.





وتضمنت توجيهات وتصريحات القيادة السياسية في الآونة الأخيرة،توفير الجهود لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، حين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ خطة الإصلاح والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية للمواطنين، وذلك للتيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتقديم الخدمات بصورة أسرع.





يستعرض موقع صدى البلد من خلال التقرير القادم، التفاصيل الكاملة عن التكنولوجيا الحديثة و الخدمات الرقمية بوزارة الداخلية والتى تدخل ضمن مظلة منظومة الحكومة الالكترونية..... موقع وزارة الداخلية









في مستهل عام 2019.. وتحديدا في غضون أعياد الشرطة الـ 67، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارة البدء للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، وذلك خلال حفل أكاديمية الشرطة الذي أقيم منذ أيام للاحتفال بذكرى عيد الشرطة، لتضم البوابة الإلكترونية الجديدة، عدة أقسام بينها الخدمات الجماهيرية، بين إدارات المرور والأحوال المدنية وتصاريح العمل، كذلك قسم الأطفال الذي يضم بعض الفيديوهات التعليمية والتوعوية للأطفال وكذلك الألعاب الترفيهية... ادخل هنا









كما أطلقت وزارة الداخلية، تطبيقها على الهواتف المحمولة بأنظمتها المختلفة الأندرويد والـ IOS، وذلك لخدمة المواطنين عن طريق تقديم خدمات المرور والاحوال المدنية وتصاريح العمل والادلة الجنائية الكترونيا، بالاضافة لتوفير ارقام الشكاوي والطوارئ من خلال التطبيق الجديد... للأندرويد أو الأبل IOS









واستمرارا للجهود المبذولة للتسهيل على المواطنين، أعلنت الوزارة عن إتاحتها للسجل المدنى الذكى وبدء تشغيل الخدمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ ٦٨ والموافق يوم ٢٥ يناير 2020، ويتيح السجل المدنى الذكى للمواطنين خاصية استخراج شهادات الميلاد بسهولة ويسر ودون عناء الذهاب لمكاتب الأحوال المدنية وفى دقائق بسيطة، على ان يتم نشر الماكينة فى أربعة أماكن بشكل مؤقت وهى داخل قطاع الأحوال المدنية بالعباسية وبمطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر، وتقوم باستخراج شهادات الميلاد فقط وسيتم بعد ذلك إضافة خدمات استخراج باقى الأوراق الثبوتية... تفاصيل









كما نشرت البوابة الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت، صورًا للأشخاص المطلوبين أمنيًا، وناشدت المواطنين التعرف عليهم وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت، في إطار الدور المجتمعى لمساعدة رجال الشرطة في ضبط الحالة الأمنية... ادخل هنا









وفي إطار الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية إلكترونيا، تم توفير بوابة الكترونية خاصة بشئون المجندين، وذلك لتقديم كافة الخدمات المطلوبة ومن بينها استخراج تصاريح السفر للمجندين، واستخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة إنهاء الخدمة العسكرية، وكذلك شهادة الخبرة... أدخل هنا









وفي ذات الإطار وتوفيرا للوقت والمجهود، أطلقت الوزارة موقعا لمتابعة نتائج اختبارات طلاب كلية الشرطة، وكذلك متابعة طلبات التقدم للالتحاق بالكلية وكافة الشروط المطلوبة... ادخل هنا









كما وفرت الوزارة موقعا لتقديم الخدمات إلكترونيا للحجاج، وذلك في إطار تطوير منظومة الحج المصرية لمواكبة المستقبل، وكذلك تيسير تقديم الخدمات بالشكل اللائق للحجاج... ادخل هنا









كما وفرت الوزارة إلكترونيا التفاصيل الكاملة حول المناقصات والممارسات التي تطلقها عن طريق شرح كافة التفاصيل على الموقع الخاص بها... ادخل هنا









وفي ذات الإطار، وفرت الوزارة موقعا للبحث عن المفقودين، عن طريق البحث بالإسم والسن والنوع، بالإضافة لنشر قاعدة معلومات عن الأشخاص المبلغ اختفائهم للتعرف عليهم... ادخل هنا









كما وفرت الوزارة موقعا شمل كافة الخدمات المتعلقة بالوحدات التى يتم تأجيرها وتسجيل البيانات من خلاله ... ادخل هنا









كما وفرت الوزارة، موقعا لتوفير خدمات إلكترونية لإدارة الهجرة والجنسية، ومن بينها طلب اثبات الجنسية المصرية وطلبات اكتساب الجنسية، وطلبات الهجرة وغيرها الكترونيا... ادخل هنا









كما تم إطلاق موقع إلكتروني لخدمات المرور، ضم خدمات تجديد رخصة المركبة، وبدل التالف، وبدل فاقد رخصة القيادة، والتأكد من صحة بيانات رخصة التسيير... أدخل هنا









وفي إطار التسهيل على المواطنين، وفرت الوزارة موقعا إلكترونيا للاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق ادخال رقم رخصة السيارة... أدخل هنا









كما وفرت الوزارة موقعا إلكترونيا للتقدم على مزاد اللوحات المعدنية للسيارات، وتكوين اللوحات المطلوبة والتقدم عليها لشرائها... ادخل هنا









هنا وأطلقت الوزارة موقعا لاستخراج شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي وقيد الوفاة ووثائق الزواج والطلاق والقيد العائلي الكترونيا عن طريق التقديم عليها ثم استكمال الخطوات... ادخل