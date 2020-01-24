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أخبار البلد

جناح سلطنة عمان يستقبل رواده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 51

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:00 م
جناح سلطنة عمان بمعرض
جناح سلطنة عمان بمعرض الكتاب الدولى الـ51
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ميس رضا
تشارك سلطنة عمان بجناح بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ال51 ممثلة في وزارتي الإعلام والتراث والثقافة.

ويزخر الجناح بعدد من الكتب التى تحكي تاريخ السلطنة وأيضا سلسلة بحوث عن الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية للسلطنة، والدور العماني في الوحدة العربية ومجموعة كتب شعرية وغيرها من الموسوعات والكتب التى تعكس واقع الحياة العمانية.

ويقع جناح سلطنة عُمان فى معرض القاهرة الدولى للكتاب  بقاعة ٣ صالة ٣ بالمعرض المقام بالتجمع الخامس.

وتأتى الدورة الحالية لمعرض الكتاب تحت شعار:  "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويستمر المعرض حتى ٤ فبراير المقبل.
جناح سلطنة عمان يستقبل رواده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 51
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