وزير الأوقاف: الشهيد يتمنى العودة للدنيا لهذا السبب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الشهادة اصطفاء واختيار وفضل ونعمة ومنة من الله عز وجل القائل فى كتابه الكريم {وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ}، فهو الذي يختار ويصطفي.

وأضاف "جمعة"، خلال إلقائه لخطبة الجمعة بعنوان " فضل الشهادة"، بمسجد الشرطة، أنه ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يعود أو يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد يتمنى أن يرجع للدنيا فيستشهد عشر مرات لما يرى من فضل الله عز وجل عليه، واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (( والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل فى سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل))، مٌشيرًا إلى أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون الشهادة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمنى الشهادة أو من سأل الله الشهادة بحق وصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء ولو مات على فراشه.

وتابع قائلًا: أنه كان هناك صحابي سيدنا عمرو بن الجموح أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاه أعدائه يوم بدر وكان رجلًا كبيرأ وأعرج فذهب أبنائه وقالوا نحن نكفيك وذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فى عدم الخروج فلما جاء يوم أُحد فأراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبنائه نحن نكفيك فقال لهم منعتمونى الجنة يوم بدر والله لا تمنعونى إيها اليوم وأصر وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من قتل منا اليوم دخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال والذى نفسي بيده لا أرجع الى أهلى اليوم حتى أدخل الجنة فقال له سيدنا عمر بن الخطاب لا تقسم على الله فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا المواطن من المواطن التى يعبر فيها عن الصدق، فالراجل لا يقسم على الله وإنما يعبر عن صدق عزيمته قال له لا تقسم على الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فهذا موقف من المواقف التى تحتاج لبيان العزيمة القوية فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره منهم عمرو ابن الجموح.