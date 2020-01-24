في خامس تمثيل دبلوماسي.. أفريقيا الوسطى تفتتح قنصلية بالعيون المغربية

افتتحت جمهورية أفريقيا الوسطى، قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية فى خطوة جديدة سبقتها إليها 4 دول إفريقية أخرى.





ترأس حفل تدشين القنصلية العامة وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته من جمهورية إفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون.





يمثل الافتتاح خامس تمثيل دبلوماسي بالعيون، بعد القنصلية الشرفية لكوت ديفوار التي جرى افتتاحها في يونيو الماضي، والقنصلية العامة لجزر القمر المتحدة التي شرعت في تقديم خدماتها في ديسمبر الماضي، والقنصلية العامة لجمهورية الجابون التي افتتحت الأسبوع الماضي.





كما ترأس بوريطة، إلى جانب نظيرته من جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية، الخميس حفل تدشين القنصلية العامة لهذا البلد الإفريقي بالعيون.