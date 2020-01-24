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حوادث

احكيلهم عن الأمان.. أغنية جديدة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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محمد صبري - اسلام مقلد
أنتج قطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، أغنية، بعنوان «احكيلهم عن الامان»؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68.

وتبرز الأغنية، الدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة في سبيل مكافحة الجريمة، وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، والتضحيات التي يقدمونها لحماية الوطن والشعب، وكذلك دور الشهداء فى تقديم أرواحهم الخالدة فى سبيل الحفاظ على الامن والأمان لكافة أطياف الشعب المصري.

الأغنية من غناء وألحان معتز امين، وكلمات الدكتور وائل العبيدي.

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام بعيدها السنوي والذي يعد ذكرى لملحمة الإسماعيلية الشهيرة.
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