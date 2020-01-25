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مرأة

أعراض الحمل فى الأسبوع الأول

السبت 25/يناير/2020 - 11:46 ص
اعراض الحمل فى الاسبوع
اعراض الحمل فى الاسبوع الاول
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أمينة الدسوقى
اعراض الحمل فى الاسبوع الاول، تتضمن علامات تؤكد الحمل، حيث تشكل تلك الأعراض حدوث تشنجات وإحساس بألم فى منطقة الحوض مشابه لألم الدورة الشهرية، فضلا عن نزول دم فاتح اللون، وغيرها من اعراض الحمل فى الاسبوع الأول والتى نرصدها لكم فى سياق التقرير التالى:

- التشنج ونزول دم  وردي أو أحمر أو بني
- الألم: قد يكون الألم خفيفًا أو معتدلًا أو شديدًا. 
- ارتفاع درجة حرارة الجسم حيث تحتاجين سيدتى إلى شرب المزيد من الماء وممارسة الرياضة بحذر.
- التعب 
يحدث التعب نتيجة ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون لديك الأمر الذى يجعلك تشعر بالنعاس.

- زيادة معدل ضربات القلب بسبب الهرومونات 
- التغيرات المبكرة للثدي
يمكن أن تحدث تغيرات في الثدي بين الأسبوعين الرابع والسادس، من المحتمل أن يتورم  الثدي بسبب التغيرات الهرمونية.

- تغيرات في المزاج 
نتيجة ارتفاع مستويات هرومون الاستروجين والبروجسترون والتى تؤثر على مزاجك وتجعلك أكثر عاطفية أو تفاعلية مثل مشاعر الاكتئاب ، والتهيج ، والقلق ، والنشوة.

- كثرة التبول 
أثناء الحمل، يزيد جسمك كمية الدم التي يضخها هذا يؤدي إلى معالجة الكلى من السوائل أكثر من المعتاد، مما يؤدي إلى المزيد من السوائل في المثانة. 

- ارتفاع ضغط الدم والدوخة أثناء الحمل 
في معظم الحالات ، سينخفض ضغط الدم المرتفع أو الطبيعي في المراحل المبكرة من الحمل، الأمر الذى يتسبب في الشعور بالدوار ، حيث يتم توسيع الأوعية الدموية. 

نصائح للحامل 
- تجنب التدخين أو شرب الكحول أو استخدام أدوية بدون استشار الطبيب  المرتبطة بالنزيف الشديد.
-  الحصول على قسط من الراحة حيث أن الأسابيع الأولى من الحمل قد تجعلك تشعر بالإرهاق.
- شرب الكثير من  السوائل كل يوم
- القيام بممارسة التمارين الصديقة للحمل والتى تحتاج إلى بذل مجهود كبير أو تعرضك للإجهاض
- استشارة الطبيب عن الإرشادات الغذائية الشخصية للمساعدة في تقليل ضغط الدم
- شرب كمية كافية من الماء ووجبة خفيفة بانتظام للمساعدة في منع الدوار، فضلا عن الوقوف ببطء عند الاستيقاظ .

مصدر المعلومات موقع healthline
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