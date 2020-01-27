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فن

نضال الشافعي يكشف تفاصيل دوره في زنزانة 7

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:23 م
نضال الشافعي
نضال الشافعي
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شيرى نبيل
كشف الفنان نضال الشافعي عن دوره في فيلم "زنزانة 7" الذي يستكمل تصويره الفترة المقبلة.

وعن دوره قال: "أجسد ضمن العمل شخصية منصور وخلال الأحداث يتورط في أحد القضايا ويدخل على اثرها السجن، أما الفنان أحمد زاهر فيجسد شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن ومع تصاعد الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدى أحداث الفيلم.

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة ٧"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك في العمل مجموعة من النجوم أبرزهم كل من أحمد زاهر ومايا نصرى، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز.
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