نضال الشافعي يكشف تفاصيل دوره في زنزانة 7

كشف الفنان نضال الشافعي عن دوره في فيلم "زنزانة 7" الذي يستكمل تصويره الفترة المقبلة.





وعن دوره قال: "أجسد ضمن العمل شخصية منصور وخلال الأحداث يتورط في أحد القضايا ويدخل على اثرها السجن، أما الفنان أحمد زاهر فيجسد شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن ومع تصاعد الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدى أحداث الفيلم.



