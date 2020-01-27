شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة عبر خاصية ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وعلقت هنا الزاهد على الصورة: "صباح الخير".





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كان آخر أعمال هنا الزاهد الاشتراك مع أحمد فهمي فى مسلسل "الواد سيد الشحات"، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".





مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.