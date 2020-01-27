شاهد.. لقطات جديدة لطائرة ركاب إيرانية انحرفت عن المدرج

أثناء هبوطها فى مطار "ماهشهر" جنوبى البلاد دون أن يسفر عن وقوع إصابات.









وظهر بالفيديو هبوط الركاب من الطائرة بوجود عدد من افراد الامن ولم تظهر أى اصابات في الفيديو.





وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانى، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة "كاسبين" للطيران أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها فى مدرج المطار واصطدمت بجدول على حاشية المدرج، ولم تقع أى إصابات بين الركاب.

نشرت فضائية روسيا اليوم فيديو جديدا لطائرة إيرانية انحرفت عن المدرج صباح اليوم الاثنين،