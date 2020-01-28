عميد معهد القلب السابق يكشف أسرارا جديدة عن الفيروس الغامض كورونا

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، معلومات لم تنشر من قبل عن الفيروس الغامض وهو "الڤيروس التاجي كورونا"، حيث قدمت الصين تقارير حول عدد الأشخاص المصابين بسرعة، وحالات معزولة من هذا الفيروس التاجي الجديد - التي أطلق عليها العلماء 2019-nCoV -





وقال " عميد معهد القلب السابق " من خلال منشور له على صفحته الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفيروس الغامض كورونا ظهر في العديد من البلدان بسبب السفر الدولي.





وحتى كتابة هذه السطور، فإنه أصيب حوالي ٢٠٠٠ حالة مؤكدة، وأكثر من 40 حالة وفاة في الصين، لحسن الحظ، قام مسؤولو الصحة العامة في العديد من البلدان بعمل تدابير للمساعدة في منع المزيد من انتشار الفيروس تشمل هذه الإجراءات فحوصات طبية في المطارات الرئيسية.

ما هو فيروس كورونا؟

فيروسات كورونا سميت بهذا الاسم لأنها تأخذ شكل التاج كورونا، وهي من الأسباب الشائعة للغاية لنزلات البرد وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي العلوي.





وهذه الفيروسات حيوانية المنشأ، مما يعني أنها يمكن أن تصيب حيوانات معينة الخفافيش والثعابين، وتنتشر من حيوان إلى آخر يمكن أن ينتشر الفيروس التاجي إلى البشر، خاصةً في حالة حدوث طفرات معينة في الفيروس.





وأبلغت السلطات الصحية الصينية عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي لمنظمة الصحة العالمية (WHO) في أواخر ديسمبر 2019.





وكان العديد من المرضى على اتصال مع سوق للمأكولات البحرية والحيوانات في ووهان، وهي مدينة كبيرة في شرق الصين، إلا أنه قد أصبح واضحا أن الفيروس يمكن أن ينتشر من شخص لآخر.









ما هي أعراض هذا الفيروس التاجي؟



يمكن أن تشمل الأعراض السعال، وربما مع حمى، وضيق في التنفس، وهناك بعض التقارير المبكرة عن الأعراض غير التنفسية، مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال، وكثير من الناس يتعافون في غضون بضعة أيام.





وتابع: مع ذلك، قد يصاب بعض الأشخاص - وخاصة الصغار جدًا أو كبار السن أو الأشخاص الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة - بإصابة أكثر خطورة، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.









كيف يتم علاجها؟

يعمل العلماء بجد لفهم الفيروس، وقد نشرت سلطات الصحة الصينية جينومها الكامل في قواعد البيانات الدولية.





وحاليًا، لا توجد مضادات فيروسات معتمدة لهذا الفيروس التاجي بالذات، لذلك العلاج داعم، وبالنسبة للمرضى الأكثر مرضًا الذين يعانون من هذا المرض، يمكن أن تنقذ الرعاية المتخصصة والمشددة في وحدة العناية المركزة (ICU).





هل يجب أن تقلق بشأن إمكانية العدوى بهذا الفيروس؟

ما لم تكن على اتصال وثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا - وهو ما يعني في الوقت الحالي، عادةً مسافر من ووهان، الصين الذي يحمل الفيروس بالفعل - من المحتمل أن تكون آمنًا. في مصر، على سبيل المثال، لم يتم تأكيد ظهور حالات فقط من الفيروس حتى الآن

على الرغم من أن هذا من المرجح أن يتغير.





كيفية انتشار هذا الفيروس

تنتشر الفيروسات التاجية عادةً عبر قطرات تحتوي على جزيئات كبيرة لا يمكن تعليقها في الهواء إلا لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أقدام قبل أن تتبدد.





على النقيض من ذلك، تنتشر الحصبة أو (جدري الماء) عبر قطرات أصغر على مسافات أكبر بكثير.





كما تم العثور على بعض الفيروسات التاجية في براز بعض الأفراد.





لذا فمن المحتمل أن السعال أو العطس من شخص مصاب قد ينشر الفيروس. من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك طريق انتقال آخر، العدوي البرازية عن طريق الفم، قد ينشر هذا الفيروس بعينه.





مبادئ الأمراض المعدية الأساسية هي مفتاح الحد من انتشار هذا الفيروس، ومنها:





اغسل يديك بانتظام.

لا بد أن تغطي السعال والعطس بكوعك الداخلي.

تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بيديك.

البقاء في المنزل من العمل أو المدرسة إذا كان لديك ارتفاع في الحرارة

الابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم علامات على وجود عدوى في الجهاز التنفسي، مثل الزكام والسعال والعطس.





هل الشخص العادي معرض لخطر الإصابة بمرض كورونا؟





قد يكون الشخص العادي معرضًا لخطر الإصابة بهذا الفيروس التاجي الجديد

. في هذا الشتاء ، في الواقع ، من الأرجح أن نحصل على الإنفلونزا B - الأنفلونزا - أكثر من أي فيروس آخر: واحد من كل 10 أشخاص مصابون بالإنفلونزا في كل موسم إنفلونزا.





لم يفت الأوان بعد للحصول على لقاح الأنفلونزا، وهي خطوة سهلة نحو تجنب الأنفلونزا. إذا أصبت بالأنفلونزا على الرغم من حصولك على اللقاح، فإن الدراسات تشير إلى أن الإصابة بمرض شديد ودخول المستشفى وإدخال العناية المركزة والوفاة أقل احتمالًا.





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بالنظر إلى الانتشار الحالي لهذا الفيروس وسرعة وتعقيد السفر الدولي، فمن المرجح أن يستمر عدد الحالات والوفيات في الارتفاع. يجب ألا نخاف، على الرغم من أننا نتعامل مع مرض خطير وجديد.





فرق الصحة العامة تجمع الدروس المستفادة من الفيروسات الخطيرة الأخرى ، مثل السارس و MERS.