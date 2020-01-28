بعد وقوع حادث بسبب إصابة السائق بغيبوبة سكر.. كيف تحمي نفسك من الإصابة

شهدت منطقة الحكمة التابعة لقسم أول طنطا إصابة عدد من الأشخاص في واقعة دهس بعد إصابة سائق سيارة ملاكي بغيبوبة سكر أثناء القيادة.

ففى إطار هذا السياق، كيف تحمي نفسك من الإصابة بغيبوبة السكر وأنت تقود السيارة.

قدم الدكتور أحمد سند أستاذ أمراض الباطنة والسكر، عددا من النصائح التى يجب على مريض السكر اتباعها أثناء القيادة لتجنب الإصابة بالغيبوبة أو الإغماء وهى تتضمن الآتى:





1. يجب أن يحرص مريض السكر على تعاطى الأدوية قبل مغادرة المنزل لعدم تعرضه لغيبوية سكر فى الخارج .





2. قياس وظبط مستوى السكر ومتابعته بشكل يومي .





3. تجنب القيادة عند اكتشاف أى اضطراب فى مستوى السكر .

4. تناول وجبة إفطار متوازنة وصحية بعيدا عن السكريات .





5. عند قياس سكر الدم واكتشاف أنك تعاني من ارتفاع فى مستوى السكر فى الدم ،فأحرص على عدم مغادرة المنزل وتجنب القيادة نهائيا .





6. يجب على مريض السكر تجنب القيادة لمسافات طويلة، وإذا لزم الأمر علي مريض السكر السفر بدون قيادة .



