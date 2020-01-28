AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد وقوع حادث بسبب إصابة السائق بغيبوبة سكر.. كيف تحمي نفسك من الإصابة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:16 ص
بعد وقوع حادث بسبب
بعد وقوع حادث بسبب إصابة السائق بغيبوبة سكر.. كيف تحمي نفسك
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ وأمينة الدسوقي
شهدت منطقة الحكمة التابعة لقسم أول طنطا إصابة عدد من الأشخاص في واقعة دهس بعد إصابة سائق سيارة ملاكي بغيبوبة سكر أثناء القيادة.
 
ففى إطار هذا السياق، كيف تحمي نفسك من الإصابة بغيبوبة السكر وأنت تقود السيارة.

قدم الدكتور أحمد سند أستاذ أمراض الباطنة والسكر، عددا من النصائح التى يجب على مريض السكر اتباعها أثناء القيادة لتجنب الإصابة بالغيبوبة أو الإغماء وهى تتضمن الآتى:

1.    يجب أن يحرص مريض السكر على تعاطى الأدوية قبل مغادرة المنزل لعدم تعرضه لغيبوية سكر فى الخارج .

2.   قياس وظبط مستوى السكر ومتابعته بشكل يومي .

3.  تجنب القيادة عند اكتشاف أى اضطراب فى مستوى السكر .
 
4.   تناول وجبة إفطار متوازنة وصحية بعيدا عن السكريات .

5.  عند قياس سكر الدم واكتشاف أنك تعاني من ارتفاع فى مستوى السكر فى الدم ،فأحرص على عدم مغادرة المنزل وتجنب القيادة نهائيا .

6.   يجب على مريض السكر تجنب القيادة لمسافات طويلة، وإذا لزم الأمر علي مريض السكر السفر بدون قيادة .

7.   علي مريض السكر العلم بأن عليه وضع أدوية السكر أو الأنسولين وجهاز مقياس السكر دائما فى حقيبة لعدم تعرضه لغيبوبة سكر فى الطريق.  
بعد وقوع حادث بسبب إصابة السائق بغيبوبة سكر.. كيف تحمي نفسك من الإصابة
بعد وقوع حادث بسبب إصابة السائق بغيبوبة سكر.. كيف تحمي نفسك من الإصابة
بعد وقوع حادث بسبب إصابة السائق بغيبوبة سكر.. كيف تحمي نفسك من الإصابة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العصبية والجفاف أبرزها.. تعرف على أسباب وأعراض الإغماء وكيفية التعامل معه

احمي نفسك من السكر| 3 أطعمة تناولها يوميا يقي من الإصابة بالمرض| وتضبط نسبته والانسولين

فوائد صحية.. أبرزها للحامل والجنين

ممنوعون من الحلويات.. 4 خرافات حول مرض السكر

ترشيحاتنا

تتساقط عنك كل الذنوب.. البحوث الإسلامية توصي بـ أمر في الصلاة يغفل عنه الكثيرون

بعد انتقاله للسعودية.. وليد أزارو يفتح النار على رينيه فايلر

وضعتها في الغسالة.. أم تقتل رضيعتها بعد لحظات من ولادتها.. صور

انفراجة فنية فى وادى دجلة قبل مواجهة الزمالك بالدوري

خالف قرارات النقابة.. "الممثلين" توقف علاء زينهم وتحيله للتحقيق غدا

أكبر غرامة في تاريخ سوق المال المصرى.. إلزم شركة راية القابضة برد 110 ملايين جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل

بعد وقوع حادث بسبب إصابة السائق بغيبوبة سكر.. كيف تحمي نفسك من الإصابة

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد تراجعها 35 ألف جنيه.. صور