AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

انسي خشونة المفاصل والفقرات مع كوب من هذا الخليط الطبيعي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:17 ص
خشونة المفاصل
خشونة المفاصل
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
انتشر فى الآونة الأخيرة، معاناة العديد من الأشخاص من مشكلة خشونة المفاصل والفقرات، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من هذه المشكلة بتناول كوب من هذا الخليط الطبيعي على الريق.


كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير، عن مشروب طبيعي يخلص من خشونة المفاصل والركب والفقرات.


ووفقا لما نشره الموقع أن الكركم غني بمكون طبيعي يسمى الكركمين يقلل من التهاب وتيبس المفاصل ويساعد فى خسارة الوزن الزائد.

المكونات:

خيارة
جذر الكركم الطازج
قطرات قليلة من مستخلص الفانيليا

طريقة التحضير:

تقطيع الخيار إلى قطع دون إزالة قشورها.
اضف جذر الكركم إليها.
إضافة المكونات إلى عصارة ومزيج.
اضف الماء إذا لزم الأمر.
اضف مستخلص الفانيلا وشربه.

يشرب هذا الخليط على الريق أو أى وقت خلال النهار ،كما يفضل إضافة الكركم فى أغلب أصناف الطعام للاستفادة منه فى علاج آلام المفاصل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تناوله قبل النوم.. مشروب سحرى يخلصك من جميع آلام الجسم فى 15 دقيقة

بمكونات من مطبخك.. 3 وصفات سحرية لـ علاج التهاب الركبتين

انسى قشرة الشعر مع هذا الخليط

رخيص وآمن.. طريقة عمل مطهر طبيعي للمنزل بقشر اليوسفي

ترشيحاتنا

شاهد | آراء المواطنين حول تصدر مصر أولى الدول في أن الستات بتضرب الرجالة

أقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان في الصلاة.. 5 كلمات تجعل خنزب يهرب فورا

توجب لك الجنة.. البحوث الإسلامية توصي بـ ركعتين لا يصليهما الكثيرون

أصالة تشعل السوشيال ميديا بمنشور جديد.. والجمهور يواسونها

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28 -1 - 2020.. فيديو

أخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يهاجم الاتحاد الإفريقي.. وتصريحات صادمة لـ وليد أزارو عقب رحيله عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور

تراجع كبير بـ أسعار فورد ford اليوم في مصر .. صور

أخبرت والدها بأنها تتحدث مع شخص في المحمول.. أم تعذب ابنتها بكيها بسكين في سوهاج