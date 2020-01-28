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برلمان

شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:58 م
لقاء أهالي وعائلات
لقاء أهالي وعائلات الجيزة برجل الصناعة محمد أبو العينين
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عبد الرحمن سرحان- عدسة: صلاح مهدي و عمرو سيد
التقى رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، المرشح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة رقم (4) رمز القلم، بأهالي وعائلات الجيزة، أمس الإثنين، لدعم ترشحه بانتخابات البرلمان.

واستقبل الآلاف من أهالي الجيزة رجل الصناعة محمد أبو العينين بالترحاب الضخم وعلت أصواتهم بالهتاف مؤيدين ترشح "أبو العينين"، في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة،  وأكدوا دعمهم وفخرهم بتمثيل محمد أبو العينين لهم تحت قبة البرلمان، وأشاروا إلى أنهم سوف يصطفون أمام لجان الاقتراع لإعادته مرة أخرى نائبا عنهم في البرلمان، بعد أن افتقدوا تمثيله النيابي  مؤخرًا.

من جانبه، أبدى محمد أبو العينين اعتزازه بلقاء أهالي الجيزة الذين كانوا ينتظرونه من فترة كبيرة، وأن كلمته اليوم لأهالي الجيزة من القلب للقلب، وأعلن أن برنامجه الانتخابي يحمل مفاجآت عديدة لأهالي الجيزة للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، سوف يعلن تفاصيلها في الفترة المقبلة.

وأكد أبو العينين خلال اللقاء الجماهيري الذي جمعه بأهالي وعائلات الجيزة، أنه سيعلن لاحقا عن هذه المفاجآت الكبيرة التي ستمثل نقلة كبيرة لأهالي الجيزة، لأنه يفضل أن ينفذ أولا ثم يعلن بعد ذلك عن هذه الإنجازات، وهي الخطى نفسها التي يخطوها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ المشروعات القومية.

كما أكد أنه برنامجه للشباب  يشمل برامج تعليمية ورياضية وتدريبية، مؤكدا أن الشباب لهم مشروع واهتمام خاص عنده، وأن أي مشروع يقوم بتنفيذه غرضه الأساسي هو تشغيل الشباب.

كما وجه محمد أبوالعينين التحية إلى رجال الشرطة في عيدهم، وأعلن توفير منح مجانية لأبناء الشهداء، كما توجه بالتحية لرجال الجيش ودورهم في حماية مصر من الإرهاب، وأكد أن الجيش بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع أن يحمي مصر من المؤامرات الداخلية والخارجية، ووقف خلف الشعب المصري، وفي مقدمتهم أهالي الجيزة، وقالوا لا للإخوان ولا للإرهاب.
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين
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