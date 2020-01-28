شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين

التقى رجل الصناعة محمد أبو العينين ، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، المرشح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة رقم (4) رمز القلم، بأهالي وعائلات الجيزة، أمس الإثنين، لدعم ترشحه بانتخابات البرلمان.





محمد أبو العينين لهم تحت قبة البرلمان، وأشاروا إلى أنهم سوف يصطفون أمام لجان الاقتراع لإعادته مرة أخرى نائبا عنهم في البرلمان، بعد أن افتقدوا تمثيله النيابي مؤخرًا. واستقبل الآلاف من أهالي الجيزة رجل الصناعة محمد أبو العينين بالترحاب الضخم وعلت أصواتهم بالهتاف مؤيدين ترشح "أبو العينين"، في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، وأكدوا دعمهم وفخرهم بتمثيللهم تحت قبة البرلمان، وأشاروا إلى أنهم سوف يصطفون أمام لجان الاقتراع لإعادته مرة أخرى نائبا عنهم في البرلمان، بعد أن افتقدوا تمثيله النيابي مؤخرًا.





من جانبه، أبدى محمد أبو العينين اعتزازه بلقاء أهالي الجيزة الذين كانوا ينتظرونه من فترة كبيرة، وأن كلمته اليوم لأهالي الجيزة من القلب للقلب، وأعلن أن برنامجه الانتخابي يحمل مفاجآت عديدة لأهالي الجيزة للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، سوف يعلن تفاصيلها في الفترة المقبلة.





وأكد أبو العينين خلال اللقاء الجماهيري الذي جمعه بأهالي وعائلات الجيزة، أنه سيعلن لاحقا عن هذه المفاجآت الكبيرة التي ستمثل نقلة كبيرة لأهالي الجيزة، لأنه يفضل أن ينفذ أولا ثم يعلن بعد ذلك عن هذه الإنجازات، وهي الخطى نفسها التي يخطوها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ المشروعات القومية.





كما أكد أنه برنامجه للشباب يشمل برامج تعليمية ورياضية وتدريبية، مؤكدا أن الشباب لهم مشروع واهتمام خاص عنده، وأن أي مشروع يقوم بتنفيذه غرضه الأساسي هو تشغيل الشباب.



