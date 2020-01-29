الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد مروجي الشائعات حول فيروس كورونا

بدأ القضاء الصيني في مدينة تيانجين الواقعة بشمال الصين، محاكمة شخص بتهمة نشر شائعات كاذبة على شبكة الإنترنت، حول انتشار فيروس كورونا الجديد.
ونقلت "روسيا اليوم" عن عدة تقارير، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 6 أشخاص في مدينة تيانجين، وفتحت كذلك تحقيقا مع 34 آخرين يشتبه في انتهاكهم للنظام العام.
وأكد مدير إدارة الأمن العام، في مدينة تيانجين، أنه تم تفعيل نظام مراقبة الإنترنت على مدار الـ 24 ساعة، مضيفا أنه في حال اكتشاف نشر أخبار كاذبة لها علاقة بفيروس كورونا الجديد، فإن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة.
وقال المسؤول الصيني: "لن نضعف بأي حال من الأحوال جهودنا، ولن نتساهل مع الأعمال الإجرامية المتعلقة بنشر أخبار كاذبة ومحاولات إثارة الفزع في المجتمع".
وأعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة -في بيان اليوم- إن 1239 مريضا ما يزالون في ظروف حرجة، و 9239 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما خرج 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.
وأضافت اللجنة أن يوم الثلاثاء شهد تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس؛ إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة.