جبهة المليجي: نرفض فرض حارس قضائي على نقابة العلميين

أصدرت هيئة المكتب التابعة لجبهة النقيب المعزول عبد الستار المليجي، بيانًا توضح فيه موقفها من دعوى فرض الحراسة علي النقابة والتي سيتم إصدار الحكم فيها يوم 3 فبراير المقبل، علما بصدور حكم علي عبد الستار المليجي بالحكم 4 سنوات وإلغاء صفته النقابية .





وقالت هيئة مكتب نقابة المهن العلمية ، إن طلب فرض الحراسة الجبرية على نقابة المهن العلمية ماهي إلا محاولة جديدة لاسقاط لمؤسسة مصرية وطنية وحتمًا سوف نوقفها ، لافتة إلي أن محاولات الطابور الخامس بواسطة شلة المشطوبين من النقابة لسوء سلوكهم باتت مكشوفة ولن تنطلي على أحد بعد اليوم .





وأشارت هيئة النقابة التابعة لعبد الستار المليجي النقيب المعزول إلي أنه محاولات تشويه سمعة النقابة فشلت ماليًا وإداريًا وفشلت محاولات احتلال مبانيها بالبلطجة مرتين وستفشل محاولة وضعها تحت الحراسة الجبرية وتغيير ادارتها الوطنية المنتخبة بإدارة أخرى ، معلقا :"لن يقع القضاء المصري في هذا الفخ الذي ينصب له وللنقابة العريقة وللدولة المصرية ابدا ".





وأضافت هيئة المكتب ،أن وضع نقابة العلماء والباحثين تحت الحراسة الجبرية خيانة لمصر وفضيحة لحكومتها وفضيحة للقضاء المصري وكل هذه الفضائح تدبرها شلة المشطوبين والطابور الخامس الذي يقف خلفهم .





وتابعت :"نحن العلماء والباحثين حماة العلوم وحماة الوطن وحماة مسيرة التنمية خلف الرئيس مطالبون اليوم بمساعدة القضاء على اتخاذ القرار الصحيح برفض دعوى المشطوب صلاح النادي وشلة المشطوبين من خلفه بحضورنا الكثيف في الجلسة القادمة يوم الاثنين ٣-٢-٢٠٢٠ الساعة التاسعة صباحًا لنعلن بصوت مرتفع تسمعه الدنيا من حولنا ".





وناشدوا كلا من أعضاء هيئة المكتب وأعضاء مجالس الشعب الاحدى عشر وأعضاء مجالس الفروع في جميع المحافظات السبعة والعشرون ، وأعضاء لجنة قطاع العلوم الاساسية بالمجلس الأعلى للجامعات ، وأعضاء مجالس كليات العلوم وكليات الحاسبات في مصر ، وأعضاء مجالس الأقسام العلمية في كليات العلوم وكليات الحاسبات والمعلومات والمراكز البحثية ، وأصحاب الحق في المعاش وعددنا ١٥ الف وهو اول حق سوف يتوقف لو فرضت الحراسة الجبرية على النقابة الاثنين القادم جميعا لوقفة قوية لإنقاذ مصر والقضاء المصري ونقابة المهن العلمية من الحراسة الجبرية المدمرة ، وسنسقط محاولات المشطوبين الخارجين على اداب المهن العلمية الإثنين القادم.





كما ناشدوا كل فرد بالنقابةبمفرده خلال هذا الأسبوع مناشدة الرئيس تلغرافيا بالنص التالى: ( نحن العلماء والباحثين والعلميين أعضاء نقابة المهن العلمية حماة العلوم حماة الوطن نرفض وضع نقابتنا تحت الحراسة الجبرية ونؤيد جميع مجالسها وهيئة مكتبها ونقيبها ونثق في قدرتهم على ادارة النقابة ) مرفق به الاسم والتوقيع والرقم القومي .





كما طالبت الهيئة في بيانها التدخل الهجومي ضد صلاح النادى وطلب عدم قبول دعوى الحراسة التى رفعها على نقابة المهن العلمية لانها دعوى من مشطوب غير ذى صفة . وذلك يوم الاثنين القادم ٣-٢-٢٠٢٠ .الساعة التاسعة والنصف صباحا .





كما ناشدت الهيئة أيضا اثناء وجود الأعضاء في قاعة المحكمة ارتداء البالطو الابيض والتزام الصمت والتعيبر عن رأيك بلافتة مكتوب عليها ما تريد من الشعارات السابقة أو غيرها وسلمها للقاضى اثناء تسجيل اسمك أمامه .





وتابعت الهيئة في بيانها انه بعد انتهاء الجلسة يوم الإثنين القادم ندعو الجميع بالتوجه لدار العلميين بمدينة نصر لعقد الجمعية العمومية الطارئة ضد الحراسة على نقابتنا والتي ستبدأ الساعة الواحدة ظهرًا.





واختتمت :"بعد ثورتين عظيمتين للشعب المصري وفى يناير ٢٠٢٠ ، ما تزال هناك محاولات جديدة لاسقاط مؤسسات الدولة المصرية ممثلة فى وضع نقابة العلماء والباحثين تحت الحراسة الجبرية بهدف عرقلة نشاطها الوطني التنموي المساعد للدولة . والسبب أن نقابة العلماء والباحثين هي كلمة السر التي تفتح للدولة المصرية أبواب التنمية المستدامة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح منقطع النظير.الطابور الخامس مع مافيا الاستيراد في مصر يريد ضرب خطة التنمية في شخص نقابة المهن العلمية لان أعضائها وراء اكتشافات وإدارة الغاز فى البحر المتوسط كأهم مصد للطاقة و هم وراء الطاقة الشمسية التي بدأت تنتشر في ربوع الصحراء المصرية . وهم وراء تشغيل ٣٧ مصنعا للكيماويات الوسيطة التى افتتحها الرئيس وتفخر بها مصر.





وهم وراء التحول الرقمي وإدماج الدولة المصرية برمتها فى شبكة المعلومات الدولية كأهم متطلبات النجاح التنموي المعاصرة . وهم وراء صناعة وتسيير القمر الصناعي المصري الجديد وادارته والاستفادة من الصور التي يرسلها على مدى ٢٤ ساعة يوميا . وهم وراء القوى الاليكترونية والرادارات والتحكم عن بعد وثورة الاتصالات مدنيا وعسكريا . وهم وراء التصميم وتشغيل وإدارة المفاعلات النووية السلمية المنتجة للطاقة . وكل محاولات عرقلة لنقابة المهن العلمية تعتبر محاولة مباشرة لعرقلة الجهود التنموية للرئيس ولكل المخلصين لتقدم مصر وتنميتها ".